Московская промышленность нарастила объем производства более чем на 12% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С января по июль 2023 года московская промышленность увеличила объем производства на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столичные предприятия продолжают наращивать объемы промышленного производства, основным фактором которого остается развитие обрабатывающего сектора. Так, за семь месяцев 2023 года производство в Москве выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы за то же время увеличился на 14%", – передает mos.ru его слова.

За семь месяцев 2023 года увеличился выпуск одежды, электрооборудования, препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что предприятия используют разные инструменты по развитию бизнеса, которые разработаны правительством столицы. С января по июль этого года на 26,2% выросло производство продуктов питания и на 28,4% – компьютеров, электронных и оптических изделий.

Наиболее популярной и эффективной мерой поддержки производителей является присвоение статуса промкомплекса, дающего право на разные налоговые преференции. Сэкономленные деньги компании могут потратить на собственное развитие. В настоящее время в Москве действует 67 промкомплексов, на площадках которых трудоустроены 77 тысяч человек.

"Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары, а также активно внедряют инновации", – отмечается в сообщении.

Ранее Ефимов рассказал, что промышленное столичное производство по итогам первого полугодия увеличилось на 11,3% по отношению к прошлому году. Он подчеркнул, что предварительная оценка роста производства лекарственных средств и материалов, которые используют в медицинских целях, за первые два квартала 2023 года составляет 38,8%.



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