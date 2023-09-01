Объем промышленного производства в Москве вырос до 11,3%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Промышленное столичное производство по итогам первого полугодия увеличилось на 11,3% по отношению к прошлому году. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Основным драйвером роста остается увеличение объемов выпуска продукции обрабатывающих предприятий города, которое за отчетный период составило 13,2 процента", – подчеркнул он.

Показатели пересмотрели в сторону роста. Предыдущие значения были на отметке в 8,6% по объему промышленного производства и в 9,8% по выпуску продукции в обрабатывающих отраслях. Также объемы выпуска продукции решили пересмотреть в сторону увеличения.

Предварительная оценка роста производства лекарственных средств и материалов, которые используют в медицинских целях, за первые два квартала 2023 года составляет 38,8%. По данным Росстата, данный показатель продемонстрировал значения в 43,8%.

"Объем выпуска одежды в Москве за тот же период увеличился в 3,1 раза, хотя ранее опубликованные данные свидетельствовали о росте производства в 1,3 раза", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Ефимов сообщил, что в период с января по июнь текущего года объем продовольствия, отгруженного столичными предприятиями, вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Он добавил, что количество произведенной продукции за этот же период увеличилось на 21,5%, что свидетельствует о готовности предприятий Москвы к освоению новых рынков сбыта и последующему росту объема поставок.

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