Собянин сообщил об увеличении производства одежды и обуви московскими компаниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые три месяца текущего года производство одежды в столице выросло на 94,6%, производство обуви увеличилось на 58%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Московские предприятия выпустили 2,5 миллиона трикотажных и вязаных изделий для взрослых и детей, 435 тысяч пар обуви и 381 тысячу единиц спецодежды для сотрудников сферы услуг, предприятий и медицинских учреждений", – уточнил градоначальник.

По его словам, высокие показатели можно объяснить уходом иностранных брендов с российского рынка, на фоне которого столичные компании начали активно осваивать освободившиеся ниши. Собянин также отметил, что Москва готовилась к этому рывку. Предприятия, которые вышли на новый уровень производительности, работают уже не первый год.

Кроме того, в столице уже на протяжении 10 лет успешно работает система поддержки промышленности, в которую включены льготы по налогам, преференции технопаркам и кластерам. Также в городе возводятся новые здания промышленного назначения, добавил мэр Москвы.

Градоначальник обратил внимание, что к легкой промышленности в настоящее время можно отнести 250 больших, средних и малых предприятий, на которых работают около 10 тысяч специалистов. Московские производители выпускают почти все виды одежды и обуви. В продажу поступают вязаные, трикотажные, меховые и кожаные изделия.

Компания "Ортомода", которая является резидентом "Технополиса "Москва", начала изготавливать экоботинки из переработанного пластика с ортопедической стелькой и анатомической поддержкой стопы. Для создания удобной обуви на предприятии работают 15 профессиональных ортопедов.

"Ортомода" планирует выпускать более 20 тысяч пар обуви в год. Первые партии уже поступили в магазины. От города компании была предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту на приобретение оборудования. Кроме того, в течение 10 лет предприятие может не платить имущественный, транспортный и земельный налог, а ставка налога на прибыль равна 2%.

В свою очередь, компания MIMIBABY специализируется на одежде и аксессуарах для детей от 0 до 5 лет. Изделия бренда изготавливаются из натуральных отечественных материалов. Производительность составляет 12 тысяч единиц продукции в год.

Компания BOYARI стала первой в РФ, которая начала в процессе производства использовать яблочную кожуру. Материал, состоящий на 50% из нее, один из самых экологичных и высокотехнических заменителей кожи. Также бренд выпускает плащи и пальто-кимоно на 100% из переработанного пластика.

Мануфактура Cardinal&Margo перевела мощности на летний режим и ежедневно производит до 500 соломенных шляп. Компания предпочитает использовать только натуральные материалы.

Бренд Red Meter изготавливает повседневную одежду для всех возрастов. Мощности предприятия позволят изготавливать примерно 12 тысяч единиц.

Форменную и обычную одежду производит фабрика "Золотое руно". В качестве меры поддержки компания получила земельный участок.

Собянин также рассказал, что в Москве хотят увеличить площадь отраслевого кластера "Кунцево" до 80,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместились уже более 30 резидентов. Они смогут арендовать новые площади, которые позволят им нарастить производство.

Ранее стало известно, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2022 году представили продукцию на 58,1 миллиарда рублей. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка предприятий увеличилась на 64,8%.

В развитие собственного производства вкладываются 13 резидентов IT-кластера ОЭЗ, что положительно отражается на их экономических показателях, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



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