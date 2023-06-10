Собянин рассказал о московской компании – лидере российской полупроводниковой электроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московскому предприятию "Пульсар" исполнилось 70 лет. Это был первый в стране НИИ электронной промышленности, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Именно "Пульсар" выпустил транзисторы для радиосвязи с первым космическим спутником и разработал первые в СССР промышленные образцы микросхем. Сегодня предприятие – один из российских лидеров в сфере полупроводниковой электроники", – поделился мэр.

По словам Собянина, на заводе производят радиоэлектронную аппаратуру для информационных систем гражданского назначения. Товары "Пульсара" пользуются спросом во многих сферах – от мореплавания до освоения космоса.

Мэр поздравил столичное предприятие с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов.



Ранее стало известно, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2022 году представили продукцию на 58,1 миллиарда рублей. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка предприятий увеличилась на 64,8%.

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве