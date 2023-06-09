Столичный производитель одежды расширил ассортимент почти в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания Epic Merch, занимающаяся производством одежды, расширила ассортимент товаров почти в два раза. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В столице функционируют более 250 производителей одежды. Часть из них заняли на рынке места ушедших зарубежных компаний.

"Столичный производитель одежды Epic Merch приступил к выпуску собственных изделий в августе прошлого года, за это время ему удалось изготовить около 12 тысяч товаров. В этом году компания добавила в свой ассортимент восемь новых видов изделий", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь производитель выпускает панамы, жилеты, рубашки, топы, бомберы и другие виды одежды. Всего в ассортименте 18 изделий.

Директор по развитию компании Григорий Максимов пояснил, что при производстве одежды Epic Merch использует только износостойкие ткани. Качество товаров подтверждено соответствующими проверками и сертификатами.

До этого стало известно, что объем производства в период с января по апреля 2023 года нарастил столичный производитель чипсов "Московский картофель". Ассортимент бренда включает в себя 23 вкуса чипсов на плоской и рифленой базе. Продукция представлена во всех регионах России как в крупных торговых сетях, так и в частных торговых точках.

