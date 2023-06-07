Столичный производитель увеличил вдвое выпуск фильтров для сахарных заводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный производитель нетканых материалов "Монтем" увеличил в два раза выпуск фильтров для сахарных заводов в период с января по апрель 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Так, столичный производитель нетканых материалов "Монтем" с января по апрель текущего года выпустил более 50 тысяч фильтров для предприятий по изготовлению сахара. Это почти столько же, сколько произвели за весь 2022 год, тогда здесь выпустили 75 тысяч единиц такой продукции", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

До конца 2023 года компания планирует поставить заказчикам еще около 100 тысяч фильтров. В частности, их используют при очистке сока из сахарной свеклы или тростника. Из полученной жидкости делают сахар.

Генеральный директор компании Елена Капитанова рассказала, что толщина готовых фильтровальных мешочков, которые завод поставляет заказчикам, составляет 10, 25, 50 и 100 микрон.

До этого стало известно, что объем производства в период с января по апреля 2023 года нарастил столичный производитель чипсов "Московский картофель". Ассортимент бренда включает в себя 23 вкуса чипсов на плоской и рифленой базе. Продукция представлена во всех регионах России как в крупных торговых сетях, так и в частных торговых точках

