Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличилась на 64,8% в 2022 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в прошлом году реализовали продукцию на 58,1 миллиарда рублей, выручка предприятий увеличилась на 64,8%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Годом ранее этот показатель составил 35,3 миллиарда рублей. Среди лидеров по выручке – производители электронных компонентов "Микрон", НПЦ "Элвис" и "Ангстрем", – отметил он.

По словам Ефимова, рост связан с тем, что компании занимаются активным импортозамещением в отрасли микроэлектроники, они также получают поддержку от государства.

Производство электронных компонентов и печатных плат выросло на 27,8% в прошлом году, подчеркнул заммэра.

"Из 48 предприятий столичной отрасли радиоэлектроники 32 являются резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", – рассказал Ефимов.

В развитие собственного производства вкладываются 13 резидентов IT-кластера ОЭЗ, что положительно отражается на их экономических показателях, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Так, один из производителей телекоммуникационного оборудования, компания "Бифорком Тек", в три раза увеличил площадь предприятия в Печатниках", – рассказал он.

В апреле этого года компания смогла открыть 3,4 тысячи квадратных метров дополнительных площадей, где в данный момент идет разработка программного обеспечения и устройств связи. Более 70% продукции компании покупают столичные потребители, отметил Овчинский.

Он добавил, что динамике развития резидентов ОЭХ "Технополис "Москва" в том числе помогают льготы, которые предоставляются всем находящимся в статусе резидента. С момента начала деятельности резиденты зоны реализовали продукцию почти на 200 миллиардов рублей.

"По итогам прошлого года резиденты ОЭЗ столицы перечислили в городской и федеральный бюджеты 4,5 миллиарда налоговых отчислений. При этом за счет налоговых льгот, предоставляемых резидентам особой экономической зоны, им удалось сэкономить около 1,9 миллиарда рублей", – отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Сэкономленные средства предприятия направляют на дальнейшую закупку оборудования и развитие, резюмировал он.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщала, что по итогам первого квартала 2023 года производство компьютерной техники в столице увеличилось почти на 21%.

Она напомнила, что в столице производят технику и комплектующие элементы: базовые станции для промышленного интернета вещей, системные блоки, мониторы и многое другое.



Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве