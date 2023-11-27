Московская компания вдвое увеличила выпуск светодиодных светильников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания из Москвы по производству светодиодных светильников с начала этого года в два раза увеличила выпуск продукции по сравнению с данными за прошлый год. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сообщает портал мэра и правительства города.

По его словам, в столице функционирует более 130 электротехнических предприятий. Они обеспечивают продукцией строительные, промышленные и соцобъекты по всей стране. Он подчеркнул, что из-за ухода иностранных компаний в Москве развиваются фабрики и заводы, что в свою очередь увеличивает объемы производства.

Овчинский добавил, что столичная компания "Вартон", производящая световое оборудование, изготовила более десяти миллионов единиц продукции. За 11 лет предприятие разработало и поставило светодиодные светильники для 15 тысяч объектов, сказал глава департамента.

Отмечается, что на заводе ежедневно производится до десяти тысяч изделий любого типа освещения – от внутреннего до автомагистрального.

Ранее сообщалось, что московская компания "Гематех" по офсетному контракту поставила свыше пяти миллионов единиц продукции в медорганизации города.

Как указал Овчинский, в рамках соглашения фирма начала выпуск 44 наименований медизделий. Всего на заводе планируют начать выпуск более 60 различных видов товаров для людей с нарушением функции выделения и стомированных пациентов.

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства