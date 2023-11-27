Столичное предприятие поставило более 5 миллионов медицинских изделий в больницы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная компания "Гематех" по офсетному контракту поставила более 5 миллионов единиц продукции в медицинские организации Москвы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестор заключил соглашение еще в 2019 году. По условиям контракта компания вложила более 1 миллиарда рублей в создание линии по выпуску изделий для столичных стомированных пациентов.

"В течение восьми лет город будет закупать у предприятия продукцию на сумму 8,6 миллиарда рублей. С января 2022 года производитель поставил более пяти миллионов единиц продукции в рамках офсетного контракта", – рассказал он.

В рамках соглашения фирма начала выпуск 44 наименований медицинских изделий. Всего на заводе планируют начать выпуск более 60 различных видов изделий для людей с нарушением функции выделения и стомированных пациентов, указал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"До недавнего времени около 90% таких изделий производилось за пределами Российской Федерации", – отметил руководитель департамента.

По словам начальника управления фармации столичного департамента здравоохранения Михаила Игнатова, контракт позволяет полностью закрыть потребность больниц Москвы в основных изделиях для пациентов со стомой. Всего в компании создано 70 рабочих мест, 21 из которых – в 2023 году, указал генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.



В следующем году предприятие планирует запустить новую линию завода, чтобы нарастить выпуск продукции для общероссийского рынка. В итоге мощность фабрики составит около 22 миллионов единиц продукции в год, заключил он.

Ранее Овчинский сообщал, что на столичном заводе "Спецкабель" изготовили оптоволоконные кабели сборки для современных российских авиатренажеров. Предприятие уже выпустило почти 100 изделий, а в следующем году планирует увеличить производство за счет поставок авиатренажеров на внутренний и внешний рынки.

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