Специалисты начали модернизацию коммуникационного коллектора в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к модернизации коммуникационного коллектора в районе Хамовники в центре столицы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", – рассказал он.

Ремонт коллектора, который питает электричеством жилые дома, объекты социального назначения и административные здания, будет осуществляться без раскопок и перекрытия дорог. Специалисты обновят несущие конструкции, систему контроля доступа, а также датчики метана и охранно-пожарной сигнализации, подчеркнул Бирюков.

Также в коллекторе установят дополнительные охранные камеры, которые будут работать даже в полной темноте, заключил он.

Сейчас общая протяженность коллекторов под Москвой достигает 800 километров. По этому показателю коллекторное хозяйство столицы не уступает другим крупнейшим городам России и мира.

Ранее Бирюков рассказал, что за 10 лет в Москве починили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Заммэра уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры.

Также система позволяет автоматически управлять аварийным освещением, насосами и вентиляцией, добавил он.

"Мой район. Обратная связь": в столице обновят шахты коммуникационных коллекторов