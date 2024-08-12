13 населенных пунктов Белгородской области остались без света

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Без света остаются следующие населенные пункты: села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье", – написал он.

Гладков уточнил, что к устранению последствий службы смогут приступить после согласования с министерством обороны РФ.

Ранее женщина получила травмы после атаки трех беспилотников ВСУ по жилому дому в Шебекине. Также в результате атаки произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры. Кроме того, в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома.

До этого два человека получили ранения в селе Ясные Зори. Женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Туда же был доставлен мужчина, который получил осколочные ранения.