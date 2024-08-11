Система ПВО уничтожила более 15 дронов над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны ликвидировала свыше 15 дронов минувшей ночью в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! За ночь силами ПВО на территории региона уничтожено более 15 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в его публикации.

Около 100 жителей остаются без электроэнергии на данный момент, добавил Гусев. Он пообещал, что ликвидировать последствия атаки начнут, когда разрешат соответствующие службы.

В ночь на 10 августа силы ПВО сумели обнаружить и уничтожить 32 беспилотника самолетного типа, которые были запущены Вооруженными силами Украины.

Так, над территорией Курской области было перехвачено 26 дронов. Еще 6 беспилотников российским военным удалось сбить в небе над Ярославской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

