Московские коммунальщики устранили более 36,6 тыс инженерных повреждений в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские аварийные бригады устранили более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей в Донецке с 2022 года, рассказали на портале мэра и правительства столицы.

Среди выполненных работ выделяется около девяти тысяч неполадок в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения, а также водоотведения. В свою очередь, во внутренних инженерных системах многоквартирных домов и социально значимых объектов бригады исправили свыше 27 тысяч неполадок.

Помимо этого, за два года московские специалисты устранили последствия обстрелов почти по 1,4 тысячи адресов в Донецке, в 1 399 домах восстановили тепловой контур, в 1 133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 – кровлю. При этом такие работы специалисты выполняют в первую очередь.

Для выполнения работ различной степени сложности аварийные бригады оснащают всем необходимым снаряжением, ремонтными автомобилями и экскаваторами. Также в каждой группе состоят сварщики, экскаваторщики и слесари-сантехники, которые могут выполнить любые необходимые работы.

Москва с 2022 года активно помогает восстанавливать Донецк и Луганск. Так, московские специалисты построили, восстановили и отремонтировали более 1 720 зданий и сооружений, среди которых жилье, школы и детские сады, объекты здравоохранения.

Также были восстановлены 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог. На текущий год, по словам Сергея Собянина, запланировано восстановление и ремонт еще 1 237 зданий и сооружений, почти 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог.