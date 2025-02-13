В Кировской области отец полгода истязал двух дочерей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Житель Кировской области подозревается в истязании двух несовершеннолетних дочерей, передает пресс-служба СУ СК РФ региона.

"По версии следствия, фигурант систематически в период с августа 2024 года по январь 2025 года применял физическую силу к своим дочерям 11 и 14 лет. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил девочкам удары руками и ногами", – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в полицию обратилась супруга подозреваемого. Против мужчины возбуждено уголовное дело об истязании, ему грозит до трех лет колонии.

Ранее в Москве мужчина пострадал при пожаре в квартире, где проживали его бывшая жена и трое детей. Инцидент произошел в доме на улице Марьинский Парк. При ЧП женщина и ее дочь 2009 года рождения, а также мужчина получили ожоги, они были госпитализированы.

