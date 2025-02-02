Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены и троих детей на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве мужчина поджег себя в квартире, где проживали его бывшая жена и трое детей, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.

"Утром 2 февраля мужчина пришел в квартиру жилого дома на улице Марьинский парк, где проживали его бывшая жена и трое детей. По предварительным данным, находясь в одной из комнат он облил себя легковоспламеняющийся жидкостью и поджег", – рассказали в ведомстве.

В результате инцидента женщина и ее дочь 2009 года рождения получили ожоги, они были госпитализированы. Мужчина, в свою очередь, покинул квартиру, однако спустя время тоже поступил в медицинское учреждение.

"Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения о возбуждении уголовного дела", –говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной Лобне правоохранители задержали мужчину, который наказывал свою дочь раскаленными металлическими предметами. Позже по подозрению в истязании также была задержана ее мать.

По информации следствия, с января 2024 года они систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также оставляли ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами. Семья, как установили следователи, имеет иностранное гражданство и находится в России нелегально. Началась проверка по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции" и "Халатность".

При этом сама девочка находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.