09 апреля, 17:27Происшествия
Мужчина откусил палец женщине в подмосковном кафе
Фото: телеграм-канал Baza
Мужчина откусил женщине палец в кафе, которое расположено на улице Карла Маркса в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
По данным ведомства, двое мужчин поругались в заведении. Их конфликт перерос в потасовку. Женщина пыталась разнять дерущихся, однако один из них откусил ей фалангу мизинца на руке. В результате пострадавшей пришлось обратиться за медпомощью.
Правоохранители задержали мужчину, причинившего вред женщине, и доставили в отделение. Им оказался местный житель 1996 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол. По итогу суд принял решение арестовать его на пять суток.
Как уточнили в ведомстве, женщина после лечения будет направлена на судмедэкспертизу для определения степени вреда, причиненного ее здоровью. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой было принято решение в установленном законом порядке.
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