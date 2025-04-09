Мужчина откусил палец женщине в подмосковном кафе

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Мужчина откусил женщине палец в кафе, которое расположено на улице Карла Маркса в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, двое мужчин поругались в заведении. Их конфликт перерос в потасовку. Женщина пыталась разнять дерущихся, однако один из них откусил ей фалангу мизинца на руке. В результате пострадавшей пришлось обратиться за медпомощью.

Правоохранители задержали мужчину, причинившего вред женщине, и доставили в отделение. Им оказался местный житель 1996 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол. По итогу суд принял решение арестовать его на пять суток.

Как уточнили в ведомстве, женщина после лечения будет направлена на судмедэкспертизу для определения степени вреда, причиненного ее здоровью. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой было принято решение в установленном законом порядке.

Ранее ссора двух девушек в Чите завершилась для одной из них госпитализацией без кусочка губы. По данным регионального УМВД, пострадавшей оказалась местная жительница 1999 года рождения. Правоохранители уже установили и допросили подозреваемую.

