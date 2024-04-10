Девушка в Чите попала в больницу без кусочка губы

Фото: телеграм-канал "Чита • Сегодня"

Ссора двух девушек в Чите завершилась для одной из них госпитализацией без кусочка губы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

Пострадавшей оказалась читинка 1999 года рождения. У нее откусана часть губы.

Сообщение в полицию поступило из больницы. Правоохранители уже установили и допросили подозреваемую. Следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести причиненного вреда потерпевшей.

Сотрудники подмосковного главка Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Балашихи, которая убила собственного отца, после чего убрала его расчлененные останки в холодильник.

Женщина совершила убийство 1 апреля. В процессе распития спиртных напитков с 78-летним отцом из-за возникшей ссоры она нанесла ему смертельный удар ножом в грудь. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".