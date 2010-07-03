Полет нормальный: с какими странами Россия возобновила авиасообщение

Постепенно Россия, основываясь на принципах взаимности, открывает границы с другим государствами. Так, наши туристы уже могут посетить Великобританию, Турцию, Танзанию. А 3 сентября стало известно об открытии перелетов с ОАЭ, Египтом и Мальдивами. Однако коронавирус продолжает диктовать свои правила, которые приходится учитывать при путешествиях. Рассказываем, с какими еще странами Россия возобновила авиасообщение и на каких условиях.



Турция

Авиасообщение с курортными городами Турции Россия возобновила 10 августа. Условия въезда для наших туристов изменились не сильно: виза по-прежнему не нужна, даже не потребуется справка об отсутствии коронавируса. При этом рекомендуется оформить страховку, которая может пригодиться в случае заболевания во время отдыха.

До прохождения паспортного контроля у всех туристов обязательно проверят температуру и, обнаружив человека с симптомами COVID-19, отправят его на обследование в госпиталь и на двухнедельный карантин. Если же заболевшего выявят уже в самолете, то всю личную информацию о нем и его соседях передадут в управление здравоохранения страны. В случае выявления коронавируса у туриста после прилета специалисты определят круг его контактов, а заболевшего изолируют на 14 дней.

Вместе с тем во время совершения рейса всех пассажиров просят заполнить специальную анкету, в которой необходимо указать свои личные данные, номер кресла, контакты для связи, рассказать о своих симптомах, а также написать адрес пребывания в Турции.

Власти страны требуют, чтобы отдыхающие обязательно носили маски и соблюдали безопасное расстояние в общественных местах. За нарушения предусмотрены штрафы почти в 10 тысяч рублей. Снять самый популярный в этом году аксессуар разрешается на пляже и во время еды.



Египет

Для отдыха в Египте с 1 сентября необходимо иметь на руках справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до прилета в страну. К документу предъявляются особые требования: в сертификате должна быть указана дата и время сдачи, он должен быть выдан официальной лабораторий и иметь ее печать, указан вид теста, он выдается на английском и арабских языках. Такую справку можно предъявить либо в бумажном оригинале или же загрузить ее на смартфон, при этом важно иметь распечатанную копию – она сдается в аэропорту.

Если же турист прилетел без результатов теста на коронавирус, ему разрешат сделать анализ по прибытии. Его стоимость составит 30 долларов, а оплатить можно только наличными. Проведение тестирования занимает примерно 10 минут, результаты скрининга отдыхающим отдадут через 12 часов. Уточняется, что до получения результатов туристам можно заселиться в отель, но им придется ограничить общение с остальными, также нельзя покидать свой номер. Еду и напитки путешественникам будут приносить. Кроме того, таким гражданам обеспечат отдельный трансфер до объекта размещения.



Танзания

Для посещения экзотической Танзании российским туристам необходимо предъявить не только заполненную "декларацию о здоровье", в которой следует рассказать о своем состоянии, указать контактные данные, название отеля и туристической компании. Кроме того, обязателен документ с отрицательным результатом анализа, при этом важно, чтобы в справке было указано слово Negative. Уточняется, что такой тест принимающая сторона просит сдать за 72 часа до приезда в страну. Кроме того, рекомендуется приобрести страховку на случай госпитализации из-за COVID-19.



Великобритания

Самый суровый прием российских туристов ждет в Великобритании: правительство страны установило правило обязательной двухнедельной изоляции, при этом справка c отрицательным результатом теста на COVID-19 не нужна, а ее наличие не освобождает от 14-дневного карантина. Кроме того, за 48 часов до прибытия в страну туристам необходимо заполнить специальную онлайн-форму, в которой указываются личные данные, все детали поездки, адрес места, где планируете провести изоляцию.

В аэропорту такой пассажир обязательно проходит термометрию, а после в маске отправляется на карантин.

Если турист впервые нарушил режим самоизоляции или же не заполнил онлайн-форму до вылета, то на него налагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов, в случае повторения ситуации сумма наказания увеличивается или же такому гражданину запретят последующий въезд в Великобританию.



Мальдивы

Для въезда на Мальдивы туристам потребуются отрицательные результаты теста на коронавирус – их необходимо получить не позднее чем за 96 часов до прилета на место. Авиакомпании, выполняющие рейсы с островов, запрашивают у пассажиров результаты ПЦР-тестов на COVID-19, у некоторых из них это одно из обязательных условий для посадки на борт. Уточняется, что некоторые отели предлагают совершенно бесплатно сделать своим гостям этот анализ.

Кроме того, теперь туристам разрешают путешествовать между островами, но только в отелях, которые прошли специальную сертификацию.



Объединенные Арабские Эмираты

По прилете в Дубай российские туристы обязаны сдать тест на коронавирус, а до получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции. Результат анализа приходит в мобильное приложение для трекинга в течение 48 часов. Также при себе нужно иметь отрицательный результат анализа, который сделан за 96 часов до вылета – такую справку необходимо оформить на английском языке.

Кроме того, россиянам нужно приобрести страховку, включающую в себя лечение COVID-19. Уточняется, что без нее лечение инфекции может обойтись минимум в 1,5 миллиона рублей.

Вместе с тем в генконсульстве подчеркнули, что для туристов будет доступен только эмират Дубай. Его резидентам из России необходимо предварительно получить разрешение на въезд от Дубайской иммиграционной службы, а обработка запроса составит от 2 до 48 часов. Резидентам других эмиратов следует пройти аналогичную процедуру через сайт федеральной службы. Все они также должны будут пройти ПЦР-тестирование перед полетом и по прилете.



Швейцария

Швейцария смягчила правила въезда для туристов из России: власти страны отменили обязательное прохождение 10-дневного карантина. Вместе с тем нет и требования представить отрицательные результаты теста на коронавирус. Также количество авиарейсов из России в Швейцарию увеличат с одного раза в неделю до четырех.



Абхазия

Фото: depositphotos/Grigoriy Pisotckii

Близкая и родная Абхазия готова принимать российских туристов, но, как и другие страны, с рядом условий. На российско-абхазской границе установлены тепловизоры, которые реагируют на температуру тела выше 37 градусов. Ее измерение ожидает отдыхающих и при заселении в объект размещения. Если появятся подозрения на коронавирус, то гостиницы имеют полное право не заселять отдыхающих. Уточняется, что в таком случае туриста отправят на тестирование в больницу Адлера за его же счет.

Вместе с тем во всех общественных местах страны рекомендуется носить маски и соблюдать безопасное расстояние. Кроме того, масочный режим обязательно нужно соблюдать во время трансфера.