Посольство РФ опубликовало рекомендации для поездок в Турцию

18:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Горностаев
Посольство Российской Федерации в Анкаре представило перечень рекомендаций для туристов, которые намерены совершить выезд в Турцию.
"Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19", – объявили в дипломатическом представительстве.
Еще до прохождения паспортного контроля у всех пассажиров проверят температуру. Если в аэропорту обнаружат человека с симптомами коронавируса, то его направят на карантин и в госпиталь на обследование.
В случае если больного COVID-19 выявят в самолете, то личные данные соседей, а также контактную информацию передадут в управление здравоохранения, говорится в сообщении.
Наконец, предусмотрен протокол действий и в тех случаях, если коронавирус нашли у человека после полета. С помощью пассажирских форм будут определять круг контактов человека и помещать на 14-дневный карантин.
В том случае, если заболевания у пассажира не выявлено, покинуть аэропорт в Турции можно будет свободно, без обязательного теста на коронавирус. Что касается общественных мест, то турецкие власти требуют ношения масок и соблюдения социальной дистанции. За нарушения предусмотрены штрафы в 900 турецких лир (примерно 9300 рублей).
Кроме того, в российском посольстве призвали туристов пользоваться услугой оформления медицинской страховки. Приобрести их можно у туроператоров, страховых компаний или в аэропортах.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что крупные российские компании открыли бронирование на поездки в Турцию. С 1 августа возобновляется авиасообщение между странами.
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
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