Российские туроператоры открыли бронирование путевок в Турцию

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что крупные российские компании открыли бронирование на поездки в Турцию. Об этом сообщается на сайте организации.
"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", – рассказали в АТОР.
Турция стала одной из трех стран, в которые разрешены поездки с 1 августа. Помимо Стамбула, будут доступны рейсы в Анкару. Что касается других стран, то в их число также вошли Великобритания и Танзания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия будет открывать границы на условиях взаимности. Это означает, что авиасообщение возобновят с теми странами, которые также будут совершать полеты в города РФ.
На первом этапе самолеты из России будут следовать из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россия с 1 августа восстановит международное авиасообщение
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