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Абхазия открыла границу с Россией, сняв все ограничения. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Анкваб, передает РИА Новости.

"Абхазия открывает границу с Россией, снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу", – сообщил Анкваб.

Отмечается, что решение об открытии границы было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Возвращены полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Их организуют из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С Турцией авиасообщение открывается в два этапа: с 1 августа можно отправиться в Стамбул и Анкару, с 10-го – в Анталью, Бодрум и Даламан.