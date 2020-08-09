Полеты из России в курортные города Турции возобновляются 10 августа

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Рейсы в ряд курортных турецких городов возобновятся между Россией и Турцией в понедельник, 10 августа. Именно в этот день увеличат программу международных полетов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Росавиации.

"10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью", – сказано в сообщении.

В Росавиации рекомендуют уточнять расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью.

Авиасообщение с рядом стран, Турцией, Великобританией и Танзанией, Россия возобновила 1 августа. В Росавиации уточнили, что к настоящему моменту совершено 128 рейсов, перевезено более 38,5 тысяч пассажиров.