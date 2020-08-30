Новые видео о столичных парках появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На медиаплатформе #Москвастобой появились девять видеороликов цикла "Что такое парк?", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Это проект музея-заповедника "Царицыно", в котором участвуют историки, искусствоведы, писатели, архитекторы, а также руководители музеев-заповедников и ботанических садов.
Они рассказывают об истории парковых ансамблей разных стран, обсуждают вопросы экологии и развития зеленых территорий в современных мегаполисах.
В одном из роликов директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин познакомил с экспонатами музея, коллекция которого насчитывает 50 тысяч предметов.
Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский объяснил, чем регулярный парк отличается от пейзажного.
Директор ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм рассказал о том, как создаются современные садово-парковые ансамбли.
Писатель и телеведущий Олег Шишкин прочитал лекцию о немецком парке, архитектуре английской готики и о том, как геополитика XIX века влияла на облик парков.
Экскурсионный маршрут по музею-заповеднику "Царицыно" ранее появился на портале "Узнай Москву". По нему гости парка смогут изучить историю сооружений, построенных со времен Екатерины II.
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