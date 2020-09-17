На станциях МЦД стартовал проект "Музыка в метро"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В рамках проекта "Музыка в метро" на станциях Московских центральных диаметров будут выступать городские музыканты, сообщает Агентство "Москва".

"Стартует уже пятый сезон проекта. Для выступлений были выбраны станции Славянский бульвар МЦД-1 и Волоколамская МЦД-2", – рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, площадки выбирались из соображений безопасности и удобства для пассажиров. Музыканты не будут мешать проходу. В пресс-службе рассказали, что посмотреть выступления можно будет в будни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 октября в 18:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет праздничный концерт "Спортсмены салютуют Великой Победе". Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.