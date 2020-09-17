На станциях МЦД стартовал проект "Музыка в метро"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В рамках проекта "Музыка в метро" на станциях Московских центральных диаметров будут выступать городские музыканты, сообщает Агентство "Москва".
"Стартует уже пятый сезон проекта. Для выступлений были выбраны станции Славянский бульвар МЦД-1 и Волоколамская МЦД-2", – рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
По ее словам, площадки выбирались из соображений безопасности и удобства для пассажиров. Музыканты не будут мешать проходу. В пресс-службе рассказали, что посмотреть выступления можно будет в будни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что в Москве 23 октября в 18:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет праздничный концерт "Спортсмены салютуют Великой Победе". Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Интервью": Ольга Жукова – о новом сезоне концертного зала "Зарядье"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: