Власти Москвы согласовали проект планировки Дорогомиловской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице согласовали проект планировки участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Реконструкция Дорогомиловской набережной позволит обеспечить связность территории, организовать вдоль реки непрерывный прогулочный и велосипедные маршруты, а также беговые дорожки. В рамках проекта предстоит большая работа по укреплению берега реки. Для защиты набережной предполагается реконструировать часть существующей подпорной стенки, а также построить новую", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Во время работ специалисты в том числе затронут береговую линию, которая проходит вдоль театра "Мастерская Петра Фоменко" и заканчивается возле жилого комплекса "Западный порт". Рядом с театром планируют разместить многоуровневый амфитеатр, трансформируемую площадку для проведения различного рода мероприятий, фуд-корт и смотровые площадки.

"Мегапроект по развитию прибрежных территорий Москвы-реки направлен на создание единого линейного центра столицы. Для решения этой задачи специалисты института предложили организовать так называемые балконы – подмостовые конструкции. Это позволит не только обеспечить непрерывную пешеходную связь под мостом, но и благоустроить прилегающую территорию", – рассказала директор ГАУ "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования города Москвы" Дина Саттарова.

Ранее сообщалось, что специалисты планируют завершить работы по реконструкции Крутицкой набережной в 2022 году. Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что работы проходят на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

Там сейчас прокладывают инженерные коммуникации, демонтируют железнодорожные пути. Согласно проекту, на участке расширят проезжую часть до четырех полос, обустроят зону для пешеходов. Кроме того, специалисты уложат газон, высадят 12 деревьев и 172 кустарника.

