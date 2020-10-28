Реконструкцию Крутицкой набережной планируют завершить в 2022 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты планируют завершить работы по реконструкции Крутицкой набережной в 2022 году, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что работы проходят на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

"В настоящее время ведется строительство подпорной стены для удержания существующего откоса насыпи при перепаде высот, впоследствии здесь будут выполнены работы по уширению проезжей части", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Также там прокладывают инженерные коммуникации, демонтируют железнодорожные пути.

Согласно проекту, на участке расширят проезжую часть до четырех полос, обустроят зону для пешеходов. Кроме того, специалисты уложат газон, высадят 12 деревьев и 172 кустарника.

11 сентября текущего года движение на Крутицкой набережной ограничили сроком на год. По данным Дептранса, работы проведут в два этапа. На первом из них участок Крутицкой набережной – от Новоспасского моста до дома 14А, строения 3, по улице Симоновский Вал будет полностью перекрыт. Начиная с 12 марта 2021 года движение закроют только на двух полосах, а одна останется доступной для проезда. Сделать это планируется за счет временных уширений дороги.

