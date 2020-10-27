Движение в районе Семеновской набережной ограничат из-за работ по благоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе Семеновской набережной перекроют с 30 октября по 10 ноября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса.

Полное перекрытие введут в Проектируемом проезде № 789 – от дома 3/1, корпуса 5, до дома 3/1, корпуса 6, по Семеновской набережной.

Ограничения связаны с проведением работ по благоустройству территории станции БКЛ метро "Рубцовская".

Ранее сообщалось, что с 1 ноября по 25 декабря ограничат движение транспорта на участке Болотной набережной. Там будут вестись строительные работы.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Серафимовича до дома 11, строения 1, по Болотной набережной. На это время организуют одностороннее движение по одной полосе в сторону Берсеневского переулка.