24 российских дипломата могут покинуть США из-за истекающих виз

Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В нашем посольстве получили список из 24 человек, которые должны покинуть штаты до 3 сентября. Виза у них истекает, а процедуру выдачи документов Вашингтон ужесточил.

Подробнее эту тему обсудили с политологом, гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.