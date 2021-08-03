Дмитрий Певцов сдал подписи в избирательную комиссию

Фото: Кирилл Журавок
Независимый кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Певцов сдал в избирательную комиссию 14 286 подписей.
По словам Певцова, сбор подписей вместе с добровольцами помог ему узнать, что на самом деле волнует жителей районов Алтуфьевского, Бибирево, Северного, Лианозово, Отрадное, Северное и Южное Медведково.
"37 томов, 14 286 подписей – и за каждую спасибо москвичам. Спасибо моим добровольцам. Мое желание идти на выборы совпало с желанием москвичей, многих общественных организаций. Советы многодетных матерей районов СВАО, ветераны, прошедшие Афганистан и Чечню, ликвидаторы Чернобыльской аварии, организации инвалидов, Военно-техническое общество поддержали меня", – отметил Певцов.
Народный артист России отметил, что именно предложения жителей столицы составят программу и определят курс, которых он будет придерживаться как кандидат в депутаты.
Ранее Певцов заявил о важности представлять интересы большинства москвичей. Артист рассказал, что в Госдуме планирует заниматься вопросами отмены пенсионной реформы, доплаты ветеранам боевых действий и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также развитием системы доступных детских и юношеских центров творчества.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: