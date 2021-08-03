Дмитрий Певцов сдал подписи в избирательную комиссию

Фото: Кирилл Журавок

Независимый кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Певцов сдал в избирательную комиссию 14 286 подписей.

По словам Певцова, сбор подписей вместе с добровольцами помог ему узнать, что на самом деле волнует жителей районов Алтуфьевского, Бибирево, Северного, Лианозово, Отрадное, Северное и Южное Медведково.

"37 томов, 14 286 подписей – и за каждую спасибо москвичам. Спасибо моим добровольцам. Мое желание идти на выборы совпало с желанием москвичей, многих общественных организаций. Советы многодетных матерей районов СВАО, ветераны, прошедшие Афганистан и Чечню, ликвидаторы Чернобыльской аварии, организации инвалидов, Военно-техническое общество поддержали меня", – отметил Певцов.

Народный артист России отметил, что именно предложения жителей столицы составят программу и определят курс, которых он будет придерживаться как кандидат в депутаты.

Ранее Певцов заявил о важности представлять интересы большинства москвичей. Артист рассказал, что в Госдуме планирует заниматься вопросами отмены пенсионной реформы, доплаты ветеранам боевых действий и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также развитием системы доступных детских и юношеских центров творчества.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.