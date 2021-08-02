Белорусские спортсмены осудили поведение Тимановской из-за скандала в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее пытались насильно вывезти из Токио в Минск. Из-за этого спортсменка лишилась возможности участвовать в Олимпиаде, а в тренерском штабе связали случившееся с эмоционально-психологическим состоянием девушки. Незадолго до произошедшего спортсменка опубликовала в соцсетях пост с критикой в адрес тренерского штаба. В ситуацию вмешались Международный олимпийский комитет и власти Японии, а Польша уже выдала Тимановской гуманитарную визу. Рассказываем подробности инцидента.
Не выступит по состоянию здоровья
Скандал вокруг выступления белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской разразился после ее публикаций в соцсети с критикой тренерского штаба, который якобы без ее ведома внес девушку в заявку на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде в Токио. Спортсменка никогда не выступала на таких дистанциях.
Планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 метров. Однако от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб отстранили двух белорусских бегуний.
Чуть позже девушка решила объяснить свою позицию и написала пост в Instagram. "Каждый из нас готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать/прыгать/метать только свою дистанцию, свой вид... Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 метров и готова ли я", – написала Тимановская.
После этого в СМИ появились новости о том, что спортсменку насильно вывозят из Токио в связи с критикой действий тренерского штаба. Об этом сообщали представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности.
Позднее тренерский штаб национальной команды Белоруссии по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио объяснил, что решение отправить Тимановскую домой приняли в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.
"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров", – сказано в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.
Сама же Тимановская в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) и попросила вмешаться в ситуацию и помочь ей. По словам легкоатлетки, на нее оказали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия.
"Побег" через Олимпиаду
После объявления о снятии с Олимпиады девушка приехала в аэропорт и обратилась в полицию. К ситуации подключился Международный олимпийский комитет и провел переговоры с белорусской спортсменкой.
Ночь с 1 на 2 августа Тимановская провела в аэропорту, а сейчас находится под наблюдением местных властей. "Мы ее поддерживаем во всем", – сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
Кроме того, по словам представителя МОК, они запросили у Национального олимпийского комитета Белоруссии полный отчет о случившемся.
В свою очередь, главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич в эфире ОНТ предположил, что Тимановская изначально не хотела возвращаться на родину с Олимпиады.
"Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но, уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось", – сказал он.
Известно, что сейчас девушка уже получила польскую визу. Об этом в своем Twitter заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", – написал он.
Уточняется, что Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву.
По данным СМИ, муж спортсменки Арсений Зданевич после инцидента с его женой в Токио уехал из Белоруссии. "Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", – сказал он.
Неспортивный поступок?
Депутат палаты представителей Белоруссии Виталий Уткин назвал действия спортсменки "подлостью" и "предательством" по отношению к своей стране.
Вместе с тем он не исключил, что произошедшее могло быть заранее спланированной политической акцией.
О договоренности с Западом заявил и белорусский политолог Алексей Дзермант. По его мнению, легкоатлетке еще на родине или уже в Токио могли предложить крупную сумму и убежище.
Недоумение поступок легкоатлетки вызвал и у ее коллег. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью ОНТ раскритиковал поведение Тимановской.
"Мне совершенно непонятен поступок Тимановской. Спортсмены сидят на шее налогоплательщиков, и их задача – завоевывать медали и показывать результат. Спор же не приносит никаких материальных благ. Многие даже выступали на Олимпийских играх с повреждениями. С травмами, например, выходили гимнасты и фехтовальщики", – сказал он.
Белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Сергей Новиков, комментируя произошедшее в интервью порталу "Белта", заявил, что Тимановская устроила хайп и повела себя неправильно.
Спортсмен подчеркнул, что эстафета, в которую включили легкоатлетку, состоялась бы после ее профильной гонки. По словам Новикова, девушке нужно было смерить пыл и все-таки спокойно выступить.
"Для любого спортсмена дополнительное участие в еще одном виде программы, хоть и непрофильной, должно быть за счастье. Тем более зная, что нужно поддержать команду", – добавил он.
По мнению Новикова, получился скандал на пустом месте, который никому не сделал лучше: ни нашим легкоатлетам, ни тем более самой Тимановской.