Белорусские спортсмены осудили поведение Тимановской из-за скандала в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее пытались насильно вывезти из Токио в Минск. Из-за этого спортсменка лишилась возможности участвовать в Олимпиаде, а в тренерском штабе связали случившееся с эмоционально-психологическим состоянием девушки. Незадолго до произошедшего спортсменка опубликовала в соцсетях пост с критикой в адрес тренерского штаба. В ситуацию вмешались Международный олимпийский комитет и власти Японии, а Польша уже выдала Тимановской гуманитарную визу. Рассказываем подробности инцидента.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Не выступит по состоянию здоровья

Скандал вокруг выступления белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской разразился после ее публикаций в соцсети с критикой тренерского штаба, который якобы без ее ведома внес девушку в заявку на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде в Токио. Спортсменка никогда не выступала на таких дистанциях.

Планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 метров. Однако от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб отстранили двух белорусских бегуний.

Чуть позже девушка решила объяснить свою позицию и написала пост в Instagram. "Каждый из нас готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать/прыгать/метать только свою дистанцию, свой вид... Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 метров и готова ли я", – написала Тимановская.





из поста Кристины Тимановской Но все решили сделать за моей спиной, притом что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте, даже несмотря на то что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку. Но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением.

После этого в СМИ появились новости о том, что спортсменку насильно вывозят из Токио в связи с критикой действий тренерского штаба. Об этом сообщали представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности.

Позднее тренерский штаб национальной команды Белоруссии по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио объяснил, что решение отправить Тимановскую домой приняли в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров", – сказано в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Сама же Тимановская в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) и попросила вмешаться в ситуацию и помочь ей. По словам легкоатлетки, на нее оказали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия.



Фото: AP Photo/Shuji Kajiyama

"Побег" через Олимпиаду

После объявления о снятии с Олимпиады девушка приехала в аэропорт и обратилась в полицию. К ситуации подключился Международный олимпийский комитет и провел переговоры с белорусской спортсменкой.

Ночь с 1 на 2 августа Тимановская провела в аэропорту, а сейчас находится под наблюдением местных властей. "Мы ее поддерживаем во всем", – сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Кроме того, по словам представителя МОК, они запросили у Национального олимпийского комитета Белоруссии полный отчет о случившемся.





Марк Адамс глава пресс-службы МОК После его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть предприняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий.

В свою очередь, главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич в эфире ОНТ предположил, что Тимановская изначально не хотела возвращаться на родину с Олимпиады.

"Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но, уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось", – сказал он.





Юрий Моисевич главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Она выделялась своим поведением. То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится. И потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид.

Известно, что сейчас девушка уже получила польскую визу. Об этом в своем Twitter заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", – написал он.

Уточняется, что Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву.

По данным СМИ, муж спортсменки Арсений Зданевич после инцидента с его женой в Токио уехал из Белоруссии. "Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", – сказал он.



Фото: AP Photo/Kantaro Komiya

Неспортивный поступок?

Депутат палаты представителей Белоруссии Виталий Уткин назвал действия спортсменки "подлостью" и "предательством" по отношению к своей стране.





Виталий Уткин депутат палаты представителей Белоруссии Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам.

Вместе с тем он не исключил, что произошедшее могло быть заранее спланированной политической акцией.

О договоренности с Западом заявил и белорусский политолог Алексей Дзермант. По его мнению, легкоатлетке еще на родине или уже в Токио могли предложить крупную сумму и убежище.

Недоумение поступок легкоатлетки вызвал и у ее коллег. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью ОНТ раскритиковал поведение Тимановской.

"Мне совершенно непонятен поступок Тимановской. Спортсмены сидят на шее налогоплательщиков, и их задача – завоевывать медали и показывать результат. Спор же не приносит никаких материальных благ. Многие даже выступали на Олимпийских играх с повреждениями. С травмами, например, выходили гимнасты и фехтовальщики", – сказал он.

Белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Сергей Новиков, комментируя произошедшее в интервью порталу "Белта", заявил, что Тимановская устроила хайп и повела себя неправильно.





Сергей Новиков белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке Даже если она и узнала от третьих лиц, что ее поставили в непрофильную для нее эстафету 4х400 метров, в первую очередь нужно было не посты в интернете писать, а поговорить с тренерским составом. И я уверен, все бы ей рассказали и объяснили. Но высказываться в таком тоне о Федерации легкой атлетики и Национальном олимпийском комитете непозволительно.

Спортсмен подчеркнул, что эстафета, в которую включили легкоатлетку, состоялась бы после ее профильной гонки. По словам Новикова, девушке нужно было смерить пыл и все-таки спокойно выступить.

"Для любого спортсмена дополнительное участие в еще одном виде программы, хоть и непрофильной, должно быть за счастье. Тем более зная, что нужно поддержать команду", – добавил он.

По мнению Новикова, получился скандал на пустом месте, который никому не сделал лучше: ни нашим легкоатлетам, ни тем более самой Тимановской.

