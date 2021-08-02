Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе – член НАУ

Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова.

"Она прилетит не сегодня. Мы ожидаем на этой неделе", – сказал собеседник агентства.

По словам заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача спортсменка уже получила польскую гуманитарную визу.

До этого стало известно, что Тимановская запросила политическое убежище в Польше. Об этом сообщала "Газета.ру" со ссылкой на главу Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

"Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом", – сказал Опейкин.

По его словам, предположительно, спортсменка вылетит в Варшаву в среду.

"Она получила всю необходимую защиту, там работают представители Японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы", – пояснил глава Белорусского фонда спортивной солидарности.

Ранее спортсменка в социальной сети раскритиковала решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Тимановскую включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных спортсменов.

Накануне Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

По данным МОК, ночь Кристина Тимановская провела в отделе полиции аэропорта, а сейчас находится под защитой местных властей.

Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской, которая отказалась возвращаться в республику.

