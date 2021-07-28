В Общественной палате рассказали, как будет защищено тестовое онлайн-голосование

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице прошла тестовая процедура разделения ключа расшифрования системы онлайн-голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня мы разделили ключ расшифрования на несколько частей. Это делается для того, чтобы гарантировать безопасность процедуры: без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и, соответственно, узнать, как проголосовали москвичи", – рассказала замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Ольга Кириллова.

Она также подчеркнула, что столица готова к тестированию дистанционного электронного голосования, которое состоится 29–30 июля.

Формирование пары ключ шифрования и ключ расшифрования нужно для того, чтобы соблюсти принцип тайного голосования, подтвердил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ключ расшифрования разделили на семь частей, которые записали на флеш-карты и отдали на хранение представителям Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, в числе которых сама Кириллова, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Накопители также защищены специальными кодами, которые известны только членам Общественного штаба, политических партий и общественных организаций. Они помещены в сейф-пакеты с защитой от вскрытия, а компьютер, на котором был сгенерирован ключ, отключат от интернета и отправят на хранение в специальном экранируемом пакете и кейсе.

Тестирование системы электронного голосования в Москве будет проходить с 08:00 29 июля до 20:00 30 июля. В ходе него специалисты проверят готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробуют функцию отложенного решения.

Горожанам предстоит ответить на вопросы об обязательной вакцинации лиц, работающих с людьми, а также о развитии личного и общественного транспорта в столице. Принять участие могут все желающие старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на mos.ru.

