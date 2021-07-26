Тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве 29 и 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице тестирование системы электронного голосования будет проходить 29 и 30 июля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, в ходе тестирования специалисты проверят готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробуют функцию отложенного решения.
В ходе тестирования горожанам предстоит ответить на вопросы об обязательной вакцинации лиц, работающих с людьми, развитии личного и общественного транспорта.
Принять участие в тестировании смогут все желающие, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Голосование будет открыто с 08:00 29 июля до 20:00 30 июля.
После завершения тестирования специалисты проанализируют все попытки взлома, чтобы сделать онлайн-голосование еще более безопасным.
Ранее стало известно, что около 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты в Москве для очного голосования жителей в сентябре.
По словам зампредседателя Общественной палаты столицы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, избирателям не нужно будет предъявлять для прохода на участок QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.
Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.
ОП Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17–19 сентября
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