Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила отменить решение об ее отстранении от ОИ

Фото: ТАСС/Ernesto Vicinanza/Zuma

Белорусская легкоатлетка Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить решение НОК Белоруссии отстранить ее от Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Однако в пресс-службе выездной панели CAS заявили, что запрос спортсменки был отклонен.

Накануне Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

Сама спортсменка завила, что ее без спроса включили в состав эстафеты 4x400 метров, несмотря на то что она специализируется в беге на коротких дистанциях.

По данным МОК, ночь Кристина Тимановская провела в отделе полиции аэропорта, а сейчас находится под защитой местных властей.

