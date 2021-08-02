В США попросили 24 дипломата РФ покинуть страну до 3 сентября

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Власти США попросили 24 российских дипломата покинуть страну в течение месяца из-за окончания сроков действия виз. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", – рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в прошлом году Госдепартамент принял решение установить трехлетний лимит срока пребывания российских дипломатов в Соединенных Штатах. При этом такая мера применяется только к России.

Кроме того, США отменят действующие визы членов семей дипломатов без объяснения причин.

Посол заявил, что надеется на торжество здравого смысла и на то, что страны смогут договориться о нормализации жизни дипломатов на принципах взаимности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении уволить более 180 служащих американских дипмиссий в России. Уточняется, что речь идет о 182 сотрудниках в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.