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Деятельность американских дипломатов в России является более враждебной по сравнению с той, которую приписывают Москве в связи со взрывами во Врбетице. Таким мнением поделился чешский журналист Роман Блашко в статье, опубликованной в газете Halо noviny.

Он привел в пример случай, когда сотрудник американского посольства украл стрелочный указатель с железнодорожной станции в Тверской области. Блашко считает, что этот инцидент больше подходит под определение террористической деятельности, чем взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в которых чешские власти обвиняют Россию.

"Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико", – написал он.

По словам журналиста, ухудшению отношений между РФ и Чехией поспособствовали США. Некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб, из-за чего наносят ущерб собственной стране, заключил он.

Инцидент со стрелочным указателем произошел весной этого года на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. Похитителем оказался 30-летний сотрудник американского посольства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация хоть и кажется на первый взгляд курьезной, последствия поступка дипломата могли бы быть трагическими.

