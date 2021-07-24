Посольство РФ призвало парламентариев США заняться проблемами своей страны

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Российское посольство в США раскритиковало новые резолюции членов американского Конгресса про освобождение американских заключенных из российских тюрем. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее Сенат Конгресса США принял резолюции с призывом освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида. При этом данные документы не имеют юридической силы.

"Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники", – заявили в посольстве РФ.

В дипмиссии также предложили американским конгрессменам обратить внимание именно на проблемы собственной страны.

Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия могла стоять за так называемым "гаванским синдромом" – случаями резкого ухудшения самочувствия среди дипломатов США. Специалист заявил, что усилия по выявлению причин произошедшего удвоены.