Посольство РФ напомнило США про опасность размещения гиперзвуковых ракет в Европе

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Потенциальное размещение гиперзвуковых систем Соединенными Штатами в Европе станет дестабилизирующим фактором. Об этом заявили в российском посольстве в США, комментируя ранее высказанную Пентагоном обеспокоенность о способностях гиперзвуковых ракет РФ нанести ядерный заряд.
"Напоминаем Пентагону, что потенциальное развертывание любой гиперзвуковой ракеты под флагом США в Европе будет крайне дестабилизирующим фактором. Короткое время полета ракеты практически не оставит времени для принятия решения <...> и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", – говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нанести ядерный заряд.
В понедельник, 19 июля, Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" в рамках испытаний успешно осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели.
Во время испытаний фрегат находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. Как отметили в российском военном ведомстве, оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.
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