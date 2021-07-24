Посольство РФ призвало МОК исправить карту, где Крым включен в состав Украины

Фото: olympics.com
Опубликованная на официальном сайте Олимпиады карта, где Крым включен в состав Украины, некорректна, заявили в российском посольстве в Токио и призвали Международный олимпийский комитет исправить это.
"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В четверг, 22 июля, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Украину на карте отделили от Крыма. Сразу после МИД Украины поручил посольству страны в Японии разобраться в этой ситуации.
Позднее в МОК объяснили, почему Крым сперва обозначили частью России, отделив его границей от Украины, а затем сделали украинским, убрав соответствующую линию. Представитель Международного олимпийского комитета тогда назвал этот инцидент досадной ошибкой провайдера и подчеркнул, что ее немедленно исправили, как только о ней стало известно.
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