Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже ж/д указателя

15:03
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
На железнодорожной станции Осташков в Тверской области сотрудник американского посольства украл стрелочный указатель, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В результате служащего отправили на родину, однако иммунитет не сняли. Об этом сообщает РИА Новости.
"То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", – сказала Захарова.
Инцидент произошел весной этого года. После проведения доследственных мероприятий полиция выяснила по камерам видеонаблюдения, что похитителем является 30-летний мужчина. Украв стрелку, он убрал ее в багажник своего автомобиля.
Захарова подчеркнула, что номера на машине были красного цвета.
"В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", – пояснила Захарова.
Она добавила, что, хоть ситуация и кажется на первый взгляд курьезной, последствия поступка могли бы быть трагическими. Осташковский узел является оживленным участком пути, а железная дорога – зоной повышенной опасности.
Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в краже картины художника Николая Богданова-Бельского стоимостью более 3 миллионов рублей. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение полотна.
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