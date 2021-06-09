В столице задержали подозреваемого в краже картины художника Богданова-Бельского

12:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержали мужчину по подозрению в краже картины художника Николая Богданова-Бельского стоимостью более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"По предварительным данным, в 2017 году злоумышленник, имея корыстный умысел, предложил своему знакомому отреставрировать принадлежащую ему картину русского художника Николая Богданова-Бельского. Подозреваемый написал расписку в получении полотна, а также оставил залог в размере 10 тысяч долларов США", – сказала она.
Волк отметила, что затем преступник забрал картину и скрылся. Через некоторое время подозреваемый продал картину столичному антиквару, которую последний перепродал через антикварный салон.
В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение полотна.
В прошлом году полотно голландского художника Франса Халса в третий раз похитили из музея в Нидерландах. По данным местной полиции, это картина "Двое смеющихся мальчиков". Ее украли из музея в городе Лердам, расположенного недалеко от Амстердама.
То же полотно похищали в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала. Спустя три года обе картины нашли. В 2011 году их опять украли, но обнаружили через полгода.
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