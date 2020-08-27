Картину Франса Халса снова украли из музея в Нидерландах

Полотно голландского художника Франса Халса в третий раз похитили из музея в Нидерландах, сообщает Associated Press.

По данным местной полиции, это картина "Двое смеющихся мальчиков". Ее украли из музея в городе Лердам, расположенного недалеко от Амстердама.

То же полотно похищали в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала. Спустя три года обе картины нашли. В 2011 году их опять украли, но обнаружили через полгода. Однако позднее инцидент повторился, картины удалось найти спустя полгода.

В марте картину "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной" Винсента Ван Гога похитили из музея "Сингер Ларен" в Нидерландах. Злоумышленники выбили стеклянную входную дверь и забрали произведение.

В январе более десяти бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали украли из галереи в Стокгольме. Общая стоимость похищенного – порядка 3–4 миллионов крон (примерно 300–400 тысяч евро).