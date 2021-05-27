Местные жители оборвали клумбу с тюльпанами в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Гольянове местные жители массово срывают тюльпаны с одной из городских клумб. Видео происходящего опубликовал аккаунт best_vao в Instagram.

Свои действия они оправдывают тем, что скоро сезон цветения подойдет к концу и коммунальщики выкопают и выкинут цветы, а так они "будут радовать глаз дома".





Подобный поступок может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность. Первая наступит, если сумма ущерба не превысит 2,5 тысячи рублей, вторая – если кража совершена тайно и с прямым умыслом.

Ранее в Гольянове кто-то выбросил на улицу коробку с пробирками. Они оказались прямо под ногами прохожих на Курганской улице. Очевидцы полагают, что это произошло не случайно, а в результате чьих-то осознанных действий. В случившемся разбиралась полиция.

