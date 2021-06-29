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Москва 24

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Политика

29 июня, 23:24

Захарова ответила Блинкену словами из мультфильма про Крошку Енота

власть политика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена словами из мультфильма про Крошку Енота. Об этом она написала в своем аккаунте в Telegram.

Ранее Блинкен сообщил, что в случае нападения со стороны России власти США будут вынуждены предпринять ответные действия.

В ответ Захарова напомнила сюжет сказки про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который корчит рожи".

"Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи тому, кто сидит в пруду, а улыбнуться", – написала Захарова.

Она подчеркнула, что автором данной сказки является американская писательница Лилиан Муур. В 1974 году по мотивам произведения был снят советский мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду".

Захарова задалась вопросом, читали ли сказку американской писательницы нынешние идеологи международных отношений в Вашингтоне.

"Сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", – посоветовала дипломат.

Ранее в Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией. Там также заявили, что США необходимо проявлять усилия, чтобы избежать возможных просчетов.

До этого госдепартамент США оставил в силе рекомендации гражданам страны не совершать путешествия в Россию. Подобная рекомендация подтверждалась 8 июня.

В частности, в Госдепе крайне не рекомендовали ездить на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. Власти США выразили мнение, что в этих регионах существует высокий риск быть похищенным.

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