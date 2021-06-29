Госдеп оставил в силе рекомендации гражданам США не ездить в Россию

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Госдепартамент США оставил в силе рекомендации гражданам страны не совершать путешествия в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее подобная рекомендация подтверждалась 8 июня.

В Госдепе крайне не рекомендуют ездить на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. Власти США считают, что в этих регионах существует высокий риск быть похищенным.

Кроме того, американским гражданам не советуют путешествовать в Крым, так как США не признают полуостров частью России.

Власти Соединенных Штатов также напомнили о ряде случаев якобы необоснованных задержаний американцев в России.

Ранее стало известно, что в итоговом коммюнике саммита НАТО содержится призыв к России исключить США и Чехию из списка недружественных стран. В Альянсе также попросили РФ воздержаться от шагов, противоречащих Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Позднее просьбу НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что раз члены Североатлантического альянса не хотят считаться недружественными, то должны попытаться наладить дружеские отношения с Россией.