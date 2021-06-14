Захарова оценила просьбу НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Страны НАТО должны определиться со своей политикой в отношении России, прежде чем просить исключить их из списка недружественных. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что раз члены Североатлантического альянса не хотят считаться недружественными, значит, "хотят считаться дружественными". "И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение? Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про "Петрова и Боширова" и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках", – отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что в итоговом коммюнике саммита НАТО содержится призыв к России исключить США и Чехию из списка недружественных стран и "воздержаться от шагов, противоречащих Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России. В список, утвержденный правительством, попали две страны: Чехия и Соединенные Штаты.

