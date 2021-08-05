Посол РФ в Каире рассказал об усилении мер безопасности на курортах Египта

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РФ убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Каире Георгия Борисенко.

По его словам, египетские власти рассчитывают, что российских туристов ожидает безопасный и комфортный отдых.

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Будет летать пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Как отметил посол, если позволит ситуация с пандемией, количество авиарейсов увеличат.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после катастрофы российского самолета над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека.

Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из запрещенных в РФ террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

Ранее сервис Aviasales рассказал российским туристам о самых доступных зарубежных направлениях. По словам экспертов, популярным направлением остается Турция. Авиабилеты туда-обратно на август и сентябрь можно найти от 13 тысяч рублей.

Кипр также является доступным – авиабилеты в обе стороны можно купить от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе компании "Аэрофлот".