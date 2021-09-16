СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни выборов в Госдуму

12:40
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть телеграм-каналов. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ", – говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, около 11 человек из семи субъектов страны создали сеть телеграм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков в дни выборов в Госдуму.
Как уточняется, в видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц.
Фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие планирует ходатайствовать об их аресте.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, какие фейки распространяются в преддверии выборов в Госдуму. По словам эксперта, первые фейки начали фиксировать осенью прошлого года, а наибольшее распространение они получили с июля 2021-го.
Также она отметила, что широкое распространение получили данные о том, что на выборах якобы планируется отменить осуществление видеонаблюдения, поскольку в течение трех дней обслуживать камеры дорого.
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