Эксперт рассказала о популярных фейках перед выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, какие фейки распространяются в преддверии выборов в Госдуму. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, первые фейки начали фиксировать осенью прошлого года, а наибольшее распространение они получили с июля 2021-го.

"Первые мы зафиксировали с территории Евросоюза, были очень сильно удивлены", – уточнила Мизулина.

В настоящее время в РФ зафиксировано около 4 800 фейков, их поток начал стремительно возрастать.

"Многие из них начали появляться в чатах, связанных с вакцинацией, в родительских группах, то есть на такой благодатной почве, где до этого и так фейки распространялись. Пока большинство фейковых сообщений связаны с темами о том, что на избирательных участках будет производиться вакцинация, какой-то медосмотр граждан для выявления больных коронавирусом и потом произойдет некая постановка их на медицинский учет", – рассказала специалист.

Также, по ее словам, широкое распространение получили данные о том, что на выборах якобы планируется отменить осуществление видеонаблюдения, поскольку в течение трех дней обслуживать камеры дорого.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.