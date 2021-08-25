В МИД РФ оценили риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

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Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович рассказал, что риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре, велики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны, согласно многочисленным заявлениям, не оставляют попыток навязать России свое видение демократии.

"Так что вынужден ответить на ваш вопрос утвердительно: риски иностранного вмешательства в процесс выборов велики", – заявил Аскальдович.

Он подчеркнул, что для борьбы с этими попытками российская сторона ведет активную информационно-разъяснительную работу для граждан.

"Ожидаем на зарубежных участках большое количество наблюдателей по линии Общественной палаты, других структур. Нам нечего скрывать от граждан, мы честно делаем свое дело", – добавил Аскальдович.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В московский корпус наблюдателей записались более 13 тысяч человек. Все будущие наблюдатели в обязательном порядке пройдут два этапа обучения, по итогам которого предусмотрено тестирование. В 2021 году образовательная программа состоит из двух разделов: дистанционного и очного.

